聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人先發投手布朗。 美聯社
太空人隊休士頓大金球場雖是今年世界棒球經典賽主辦場地之一，但陣中不能參賽的選手比能打的還多，美國媒體消息指出，去年塞揚票選第3的先發投手布朗（Hunter Brown），原本也是美國隊徵詢選手之一，但與球團討論後決定婉拒，專注在大聯盟賽季。

太空人陣中目前確定參賽選手僅兩人，分別是游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）、捕手迪亞茲（Yainer Diaz），都將為多明尼加出賽。

至於被擋下的選手，先前已有亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）兩位明星選手想打卻不能打，柯瑞亞退賽歸因於保險未過，亞土維的狀況可能也類似，他在去年賽季尾聲受到右腳疼痛困擾，在11月動刀處理第四與第五腳趾之間的傷口化膿，然而外媒也紛紛點出太空人不願放行的事實。

太空人隨隊記者許瓦柏（Michael Schwab）今天在X上引述消息來源指出，美國隊曾詢問布朗，但他在與太空人、經紀人波拉斯（Scott Boras）討論後，決定專注在大聯盟賽季，因此婉拒邀請。

布朗從2023年起已經連3季雙位數勝投，去年年薪為570萬美元，全季先發31場，繳出12勝9敗、防禦率2.43，185.1局送出206次三振，在美聯塞揚票選上只輸給老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、紅襪隊克羅契（Garrett Crochet）。

經典賽 MLB 太空人

相關新聞

經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩越看越焦慮只求平安完賽

時間點落在球季開打前的世界棒球經典賽，讓參賽選手們的職棒母隊心驚驚，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）就坦言，自...

經典賽／太空人擋掉球星+1 主力先發投手布朗傳婉拒美國隊

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

日本職棒軟銀鷹隊投手徐若熙首次進入牛棚練投45球，成為春訓營焦點人物，他在練球後接受日本媒體接訪， 談到3月5日開打的世...

經典賽／索托再披多明尼加球衣 將和小葛雷諾組成恐怖打線

多明尼加挑戰世界棒球賽第2冠，今天再添重量級球星，大都會隊外野手索托（Juan Soto）證實，他將再次披上國家隊球衣，...

經典賽／尊重日本武士隊！ 軟銀將派柳田悠岐等球星打熱身賽

日本職棒春訓全面開訓第一天，去年奪下日本一的軟銀隊在宮崎展開訓練，本月22日、23日將在和經典賽日本隊進行2場熱身賽，軟...

經典賽／中華隊首戰對手澳洲備戰啟動 赴日集訓打5場自辦賽

澳洲隊為中華隊在本屆世界棒球經典賽首戰對手，今天公布備戰時程，將於2月16日前進東京都府中市展開移地訓練，期間將有5場自...

