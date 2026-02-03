經典賽／太空人擋掉球星+1 主力先發投手布朗傳婉拒美國隊

太空人隊休士頓大金球場雖是今年世界棒球經典賽主辦場地之一，但陣中不能參賽的選手比能打的還多，美國媒體消息指出，去年塞揚票選第3的先發投手布朗（Hunter Brown），原本也是美國隊徵詢選手之一，但與球團討論後決定婉拒，專注在大聯盟賽季。

太空人陣中目前確定參賽選手僅兩人，分別是游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）、捕手迪亞茲（Yainer Diaz），都將為多明尼加出賽。

至於被擋下的選手，先前已有亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）兩位明星選手想打卻不能打，柯瑞亞退賽歸因於保險未過，亞土維的狀況可能也類似，他在去年賽季尾聲受到右腳疼痛困擾，在11月動刀處理第四與第五腳趾之間的傷口化膿，然而外媒也紛紛點出太空人不願放行的事實。

太空人隨隊記者許瓦柏（Michael Schwab）今天在X上引述消息來源指出，美國隊曾詢問布朗，但他在與太空人、經紀人波拉斯（Scott Boras）討論後，決定專注在大聯盟賽季，因此婉拒邀請。

布朗從2023年起已經連3季雙位數勝投，去年年薪為570萬美元，全季先發31場，繳出12勝9敗、防禦率2.43，185.1局送出206次三振，在美聯塞揚票選上只輸給老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、紅襪隊克羅契（Garrett Crochet）。