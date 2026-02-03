快訊

MLB／白襪為村上宗隆加裝免治馬桶 期望靠Trajekt發球機修揮空率

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
村上宗隆。 美聯社
村上宗隆。 美聯社

白襪隊季外以兩年3400萬美元簽下村上宗隆，為了迎接這位日籍重砲，主場Rate Field休息室也有升級，為了他加裝免治馬桶洗浄便座。

村上在去年12月於主場舉辦加盟記者會，當時也在球團人員帶領下參觀球場設備，白襪總經理蓋茲（Chris Getz）透露，當時村上就注意到一件事，就是休息室裡沒有免治馬桶，「這對他來說是第一次見到，所以我們會幫他裝一個，我那時說，OK，我們可以處理。」

在那趟球場導覽中，球團也向村上介紹Trajekt智慧發球機，認為這或許可以幫助他修正揮空率過高的問題；除此之外，蓋茲也注意到，還有其他面向可以幫助村上適應新環境、新競爭，「從營養學的角度來看，他的飲食菜單、偏好與我們隊上一些選手有些不同，這是我們已經注意到的事。」

村上當時在記者會上幽默演出，向白襪球迷告白「你們在我心底」，隨即舉起一雙白襪，蓋茲也聊到這件事，意外他的舉動，他說：「我完全沒想到他會這樣做，太好笑了，他很幽默。」蓋茲大讚，「他很有存在感，擁有很棒的笑容，之前可能就面對過像這樣的場面，所以看起來非常自在。」

白襪 村上宗隆

