MLB／辣模女友體驗所有打者噩夢 形容面對史肯斯「純粹的恐懼」

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）對決辣模女友鄧恩（Livvy Dunne）？大聯盟官網指出，就在這個周末，這位出身路易斯安那州立大學的明星體操選手，親自體驗大聯盟所有打者的噩夢。

23歲強投史肯斯升上大聯盟兩年，合計55場先發投出21勝13敗、防禦率1.96，最快球速達102英里，狂飆386次三振，去年不但奪下國聯防禦率王，更抱回年度MVP。

鄧恩分享自己戴著頭盔站上打擊區，面對史肯斯投出速球的影片，今天躍上大聯盟官網首頁，她也在IG限時動態形容「純粹的恐懼」，還說這是對信任的終極考驗。

官網指出，儘管史肯斯可能稍微降低球速，但這位「運動畫刊」泳裝特刊封面女郎頂住速球威力，本能反應和那些經常被史肯斯壓制的對手相似；幸運的是，鄧恩再也不用面對史肯恩斯的致命武器，但國聯中區、甚至整個大聯盟的打者就沒那麼幸運了。