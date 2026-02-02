快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

MLB／辣模女友體驗所有打者噩夢 形容面對史肯斯「純粹的恐懼」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）對決辣模女友鄧恩（Livvy Dunne）？大聯盟官網指出，就在這個周末，這位出身路易斯安那州立大學的明星體操選手，親自體驗大聯盟所有打者的噩夢。

23歲強投史肯斯升上大聯盟兩年，合計55場先發投出21勝13敗、防禦率1.96，最快球速達102英里，狂飆386次三振，去年不但奪下國聯防禦率王，更抱回年度MVP。

鄧恩分享自己戴著頭盔站上打擊區，面對史肯斯投出速球的影片，今天躍上大聯盟官網首頁，她也在IG限時動態形容「純粹的恐懼」，還說這是對信任的終極考驗。

官網指出，儘管史肯斯可能稍微降低球速，但這位「運動畫刊」泳裝特刊封面女郎頂住速球威力，本能反應和那些經常被史肯斯壓制的對手相似；幸運的是，鄧恩再也不用面對史肯恩斯的致命武器，但國聯中區、甚至整個大聯盟的打者就沒那麼幸運了。

史肯斯 大聯盟 球速

延伸閱讀

MLB／「重傷害」湯瑪斯痛批白襪 「讓你們賺飽飽的人被忘光了」

MLB／熱身賽開打不到3周 韋蘭德、薛則還不知何處報到

MLB／去年重返季後賽遭道奇KO 火力薄弱的紅人找回蘇亞雷茲

MLB／李維拉接班人羅伯森退休！王建民洋基時期已無球員在大聯盟

相關新聞

MLB／去年重返季後賽遭道奇KO 火力薄弱的紅人找回蘇亞雷茲

大聯盟各隊春訓倒數，34歲內野手蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）今天確定加盟紅人隊，以自由球員身分簽下1年150...

MLB／辣模女友體驗所有打者噩夢 形容面對史肯斯「純粹的恐懼」

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）對決辣模女友鄧恩（Livvy Dunne）？大聯盟官網指出，就在這個周末，...

MLB／「重傷害」湯瑪斯痛批白襪 「讓你們賺飽飽的人被忘光了」

為了慶祝「黑人歷史月」（Black History Month）首日，白襪隊今天在官方社群媒體發布隊史重要里程碑，卻完全...

MLB／熱身賽開打不到3周 韋蘭德、薛則還不知何處報到

大聯盟新球季熱身賽將在21日開打，官網今天指出，還有許多知名球員在自由球員（FA）市場，不知要到那裡報到，韋蘭德（Jus...

MLB／期待村上宗隆帶來新火花 白襪隊友：跟他對決可不有趣

25歲的日籍強打村上宗隆透過入札制度挑戰大聯盟，加入芝加哥白襪隊，今年將展開他的旅美生涯，儘管身價不如預期，但他的加入讓...

MLB／道奇弗里曼心中的退休規劃 「打滿20年感覺很不錯」

洛杉磯道奇隊今天（1日）舉辦球迷會，36歲的明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在受訪時被問及自己還想繼續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。