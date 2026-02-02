MLB／「重傷害」湯瑪斯痛批白襪 「讓你們賺飽飽的人被忘光了」

為了慶祝「黑人歷史月」（Black History Month）首日，白襪隊今天在官方社群媒體發布隊史重要里程碑，卻完全未提到名人堂球員湯瑪斯（Frank Thomas），讓這位擁有「重傷害」封號的退役名將十分不滿，他說：「別擔心，我會拿出證據來證明。」

「黑人歷史月」紀念非裔美國人的貢獻，白襪今天回顧隊史具有重大意義的多項「第一名」，卻未看見1990到2005年效力16季、拿過兩座美聯MVP的湯瑪斯，讓他非常不爽，公開表示對老東家的不滿。

他說：「看來那位讓你們賺飽飽、保持所有紀錄的黑人球員，已經被忘得一乾二淨了。」

湯瑪斯在1993、94年連獲美聯MVP，曾經連續7年MVP票選前10名，也5次入選明星賽，1997年奪下美聯打擊王，得分、全壘打、二壘打、打點、長打、保送、壘打數、長打率、上壘率全是隊史最佳紀錄。

白襪在2005年奪下世界大賽冠軍，湯瑪斯在例行賽因傷只打34場，未能進入季後賽名單，隔年起轉戰運動家、藍鳥隊，2008年結束19年球員生涯，締造521支全壘打、1704分打點紀錄。

湯瑪斯離開白襪前，一度因為合約、醫療問題和威廉斯（Ken Williams）發生爭執，這位隊史首位黑人總經理也在「黑人歷史月」被多次提到。