聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／「重傷害」湯瑪斯痛批白襪 「讓你們賺飽飽的人被忘光了」
為了慶祝「黑人歷史月」（Black History Month）首日，白襪隊今天在官方社群媒體發布隊史重要里程碑，卻完全未提到名人堂球員湯瑪斯（Frank Thomas），讓這位擁有「重傷害」封號的退役名將十分不滿，他說：「別擔心，我會拿出證據來證明。」
「黑人歷史月」紀念非裔美國人的貢獻，白襪今天回顧隊史具有重大意義的多項「第一名」，卻未看見1990到2005年效力16季、拿過兩座美聯MVP的湯瑪斯，讓他非常不爽，公開表示對老東家的不滿。
他說：「看來那位讓你們賺飽飽、保持所有紀錄的黑人球員，已經被忘得一乾二淨了。」
湯瑪斯在1993、94年連獲美聯MVP，曾經連續7年MVP票選前10名，也5次入選明星賽，1997年奪下美聯打擊王，得分、全壘打、二壘打、打點、長打、保送、壘打數、長打率、上壘率全是隊史最佳紀錄。
白襪在2005年奪下世界大賽冠軍，湯瑪斯在例行賽因傷只打34場，未能進入季後賽名單，隔年起轉戰運動家、藍鳥隊，2008年結束19年球員生涯，締造521支全壘打、1704分打點紀錄。
湯瑪斯離開白襪前，一度因為合約、醫療問題和威廉斯（Ken Williams）發生爭執，這位隊史首位黑人總經理也在「黑人歷史月」被多次提到。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言