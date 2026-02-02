MLB／去年重返季後賽遭道奇KO 火力薄弱的紅人找回蘇亞雷茲

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
34歲內野手蘇亞雷茲確定重返前東家紅人隊。 路透社
大聯盟各隊春訓倒數，34歲內野手蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）今天確定加盟紅人隊，以自由球員身分簽下1年1500萬美元合約，重返過去效力7年的老東家，這份短約附帶明年1600萬美元的共同選擇權，未有買斷條款。

蘇亞雷茲生涯12年揮出325支全壘打、攻下949分打點，去年效力響尾蛇、水手隊合計49支全壘打，追平個人單季最多轟紀錄，118分打點更是寫下新高，今年可望達到千分打點里程碑。

蘇亞雷茲曾在2015到2021年效力紅人，在隊上是人氣球星，2019年首次締造49支全壘打紀錄，但球團高層在2021年季後進行大規模重建，他在隔年春訓期間被交易到水手隊。

紅人去年重返季後賽，但在國聯外卡系列賽對道奇隊2連敗打包；紅人官網指出，例行賽最後一天勉強拿到國聯外卡，但進攻火力十分薄弱，例行賽OPS（整體攻擊指數）0.706並列第19，全隊167支全壘打排名21。

紅人去年8名球員達到二位數全壘打，游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）22轟已是全隊最多，蘇亞雷茲回鍋後將扛起指定打擊重任，也可擔任一、三壘手，將為團隊火力加分。

