經典賽／索托再披多明尼加球衣 將和小葛雷諾組成恐怖打線
多明尼加挑戰世界棒球賽第2冠，今天再添重量級球星，大都會隊外野手索托（Juan Soto）證實，他將再次披上國家隊球衣，大聯盟官網形容「這支球隊或許迎來迄今為止最耀眼的明星」。
多明尼加在2013年奪下經典賽冠軍，接下來兩屆賽事都未打進4強，2023年更在預賽遭淘汰，但索托3年前表現出色，15次打數揮出6支安打、打擊率4成，包括兩支全壘打、五支長打，OPS（整體攻擊指數）高達1.500。
索托在大聯盟8季繳出打擊率2成82、全壘打244支、打點697分，最近兩季都達40轟，而且連3季打點破百，去年從洋基隊轉戰大都會隊，簽下15年7億6500萬美元合約，總值躍居史上最高。
多明尼加在兩周前已有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、克魯茲（Oneil Cruz）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）入列，4天前加入藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），今增加索托，團隊戰力愈來愈有看頭。
本屆經典賽倒數1個多月，多明尼加在預賽D組對手包括委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜，3月7日將在邁阿密首戰尼加拉瓜。
⚾ 經典賽倒數計時
