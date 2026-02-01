MLB／期待村上宗隆帶來新火花 白襪隊友：跟他對決可不有趣

25歲的日籍強打村上宗隆透過入札制度挑戰大聯盟，加入芝加哥白襪隊，今年將展開他的旅美生涯，儘管身價不如預期，但他的加入讓白襪球員和球迷很期待，期待他為球隊打線帶來新的火花。

村上宗隆為日職養樂多隊的主砲，於2021、2022、2024年三度拿下中央聯盟全壘打王，其中在2022年締造單季56轟的日職紀錄，8年日職生涯累積246發全壘打。去年季後挑戰大聯盟，以2年3400萬美元的合約加盟白襪隊。

過去兩年效力於日職橫濱隊的左投凱伊（Anthony Kay），今年轉戰白襪與村上宗隆當隊友。就過去兩人的對戰經驗，凱伊已多次肯定村上宗隆的實力，並表示很期待村上入隊後帶來的影響，「跟他對決可不有趣。」

白襪在這周末舉辦球迷會，「新同學」村上宗隆沒有參加，但仍是活動中不斷被關注的話題人物，當現場提及他的名字時，獲得球迷熱烈的歡呼聲，他也透過影片向球迷打招呼。

而談到這名即將成為隊友的重砲，白襪游擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery）表示：「我知道他，因為我有看他經典賽的表現，表現得非常出色。」村上宗隆在2023年經典賽一度陷入低潮，但在四強戰對墨西哥隊敲出再見安打，幫助日本隊打進冠軍戰，對美國隊一役再擊出全壘打。

蒙哥馬利也表示，很開心他能夠加入白襪，「我希望他在我們球隊，而不是在其他球隊。我想我能感受到他的興奮，他對能加入我們這個主力陣容、並且能夠上場贏球感到非常興奮。」

「他的打擊力量是真的。」白襪總教練凡納伯（Will Venable）指出，從遠處就能看出村上宗隆的實力，但他也是會不斷讓自己進步的人，我想他在我們談話時就很明顯地展現出這一點，他也談了很多他的守備，他希望能夠當一名更好的跑壘者，所以能從一開始就跟他一起共事，並且看著他投入其中，讓人很興奮。