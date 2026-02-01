MLB／道奇弗里曼心中的退休規劃 「打滿20年感覺很不錯」

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
弗里曼。 美聯社
洛杉磯道奇隊今天（1日）舉辦球迷會，36歲的明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在受訪時被問及自己還想繼續打多久？他透露，「如果能在大聯盟打到20年感覺很不錯」，亦即他還想至少再打4年、拚到40歲。

弗里曼在2007年大聯盟選秀第二輪加入亞特蘭大勇士隊，並在2010年首度於大聯盟出賽，2021年幫助勇士隊打下世界大賽冠軍，隔年以6年總值1.62億美元的合約轉戰洛杉磯道奇隊，並在2024年世界大賽首戰、2025年世界大賽第3戰都擊出驚天再見轟，成為道奇隊連霸大功臣。

弗里曼今年將邁入生涯第17個大聯盟球季，至於自己還想要打多久？弗里曼表示：「我和道奇隊的這份合約還有兩年，而我一直都想著⋯⋯我覺得如果能打滿20年的感覺會很不錯，所以我想，計畫是再打4年。」

至今16年的大聯盟生涯中，弗里曼共出賽2179場，有367支全壘打、1322分打點，打擊率3成，9度入選明星賽，拿過3座銀棒獎，還有1座國聯年度MVP、2024年世界大賽MVP，並手握3枚冠軍戒指。

MLB／瘋狂吐槽山本由伸缺席球迷會 大谷翔平：降級小獅子

道奇隊今天舉辦球迷會，王牌投手山本由伸缺席，卻不斷出現在大谷翔平的談話中，一下虧他因為缺席要把他從「大獅子」重新降級到「...

MLB／缺席WBC是球團的決定 佐佐木朗希自知春訓還需卡位

今年無緣與大谷翔平、山本由伸一起出戰世界棒球經典賽，佐佐木朗希表態：「雖然很想參加，但這是球團的判斷。」他說自己眼下目標...

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

大谷翔平的女兒在去年4月出生，今天在道奇球迷會上分享自己的奶爸生活，談到自己的優勢，他笑說：「因為我可以把她舉得比其他人...

MLB／運動家給游擊新星7+1延長合約 四大核心花近90億綁定

運動家隊今天23歲游擊新星威爾森（Jacob Wilson）達成協議，簽下7年7000萬美元（約22億新台幣）延長合約，還有第8年球隊選項。 威爾森2023年選秀首輪第6順位被運動家選中，2024年

MLB／紐媒籲球迷該趁早享受 示警「宇宙道奇盛世」恐提早落幕

擁有大谷翔平、山本由伸等超級球星、戰力堪稱聯盟頂級的洛杉磯道奇，轉眼間已經完成得不易的衛冕大業，靠著積極補強持續朝3連霸邁進，但恐怕他們也正逐步逼近一個轉捩點。 《紐約郵報》近日刊登記者赫南德茲

