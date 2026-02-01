MLB／道奇弗里曼心中的退休規劃 「打滿20年感覺很不錯」

洛杉磯道奇隊今天（1日）舉辦球迷會，36歲的明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在受訪時被問及自己還想繼續打多久？他透露，「如果能在大聯盟打到20年感覺很不錯」，亦即他還想至少再打4年、拚到40歲。

弗里曼在2007年大聯盟選秀第二輪加入亞特蘭大勇士隊，並在2010年首度於大聯盟出賽，2021年幫助勇士隊打下世界大賽冠軍，隔年以6年總值1.62億美元的合約轉戰洛杉磯道奇隊，並在2024年世界大賽首戰、2025年世界大賽第3戰都擊出驚天再見轟，成為道奇隊連霸大功臣。

弗里曼今年將邁入生涯第17個大聯盟球季，至於自己還想要打多久？弗里曼表示：「我和道奇隊的這份合約還有兩年，而我一直都想著⋯⋯我覺得如果能打滿20年的感覺會很不錯，所以我想，計畫是再打4年。」

至今16年的大聯盟生涯中，弗里曼共出賽2179場，有367支全壘打、1322分打點，打擊率3成，9度入選明星賽，拿過3座銀棒獎，還有1座國聯年度MVP、2024年世界大賽MVP，並手握3枚冠軍戒指。