MLB／缺席WBC是球團的決定 佐佐木朗希自知春訓還需卡位

今年無緣與大谷翔平、山本由伸一起出戰世界棒球經典賽，佐佐木朗希表態：「雖然很想參加，但這是球團的判斷。」他說自己眼下目標就是在春訓好好準備，爭取卡位先發輪值，「因為我還沒有保證會有個位置。」

佐佐木去年因肩傷在傷兵名單待了不短的時間，道奇有權擋下他的參賽，最終也成「三本柱」中唯一缺席經典賽的成員。

佐佐木朗希。 美聯社

佐佐木今天出席球迷會時對此回應：「對我來說，能站上特別的舞台是我一直期待的事，這次也是很想參加，但這是球團的判斷，加上我是傷後復出，所以現在只能先專注把眼前的事情做好。」

佐佐木表示，去年球季雖然最後有個不錯的收尾，但自己還有許多課題要面對，也有好好回顧、檢討，為新球季做了充分準備，「我還沒有一個確定的位置，所以我必須在春訓拿出好成績，努力擠進先發輪值。」