MLB／瘋狂吐槽山本由伸缺席球迷會 大谷翔平：降級小獅子
道奇隊今天舉辦球迷會，王牌投手山本由伸缺席，卻不斷出現在大谷翔平的談話中，一下虧他因為缺席要把他從「大獅子」重新降級到「小獅子」，當主持人詢問他是不是拿世界大賽有點得意忘形了，大谷附和回應：「多少有那麼一點。」
道奇先前發布的出席球星公告中，已經確定山本由伸缺席今天的活動，而缺席的人果然成為聚會中最常「中槍」的人，意外展現超強存在感。
大谷翔平先是被問到比賽日會吃幾個飯糰，他說：「我也不太清楚，但應該是由伸吃最多吧！」
記者維森（David Vassegh）擔任訪談的主持人，他接著提到山本由伸在去年世界大賽的神勇表現，詢問「這隻獅子是不是成長了？」這是因為大谷時常在IG限時動態上將山本在投手丘上怒吼的畫面與獅吼梗圖放在一起，從一開始的小獅子，到後來世界大賽改貼大獅子，但大谷笑說：「我本來也以為他長大了，但因為他今天沒來，所以可能又要降級了。」
維森接著提到，山本是不是有點得意忘形才缺席今天的活動，大谷附和說：「他今天沒來，而且是直接拒絕，多少有那種感覺吧！」維森繼續說著：「連你拿過4次MVP都來了」，大谷說：「但我沒拿過世界大賽MVP啊！」一來一往狂酸山本，展現對學弟的厚愛。
