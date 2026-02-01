聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆
大谷翔平的女兒在去年4月出生，今天在道奇球迷會上分享自己的奶爸生活，談到自己的優勢，他笑說：「因為我可以把她舉得比其他人還高，她應該很開心。」展現193公分身高的優勢。
大谷翔平第3年參與道奇球迷會，但這是他首度以父親身分與會，今年多了新的話題加入，在聊到女兒時也展現慈父的一面，他表示，「看著她一天一天長大，這是我最期待的事。」
當被問到自己在育兒上有什麼優點和缺點時，大谷回應：「因為我可以把她舉得比其他人還高，對她來說，應該滿有趣的；至於缺點，我可能要去問問我老婆。」
大谷的回答引發話題，日本網友想像193公分的大谷把女兒舉高高的畫面，有球迷說療癒，也有人吐槽說：「太高了反而很可怕吧！」
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言