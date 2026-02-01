MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

大谷翔平的女兒在去年4月出生，今天在道奇球迷會上分享自己的奶爸生活，談到自己的優勢，他笑說：「因為我可以把她舉得比其他人還高，她應該很開心。」展現193公分身高的優勢。

大谷翔平第3年參與道奇球迷會，但這是他首度以父親身分與會，今年多了新的話題加入，在聊到女兒時也展現慈父的一面，他表示，「看著她一天一天長大，這是我最期待的事。」

大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。 美聯社

當被問到自己在育兒上有什麼優點和缺點時，大谷回應：「因為我可以把她舉得比其他人還高，對她來說，應該滿有趣的；至於缺點，我可能要去問問我老婆。」

大谷翔平出席球迷會。 美聯社

大谷的回答引發話題，日本網友想像193公分的大谷把女兒舉高高的畫面，有球迷說療癒，也有人吐槽說：「太高了反而很可怕吧！」

“He’s such a normal, not cocky, humble person. A lot of people in that situation would probably turn into a dick.” 😭



Tyler Glasnow loves Shohei Ohtani’s attitude pic.twitter.com/Da1tTBGNTz — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2026年1月31日

