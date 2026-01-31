日職／佐藤輝明簽下1年約最高5億日圓 挑戰大聯盟一事繼續協商

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
阪神隊26歲主砲佐藤輝明趕在春訓前與與球團完成談薪，簽下1年5億日圓約。 美聯社
阪神隊26歲主砲佐藤輝明趕在春訓前與與球團完成談薪，簽下1年5億日圓約。 美聯社

趕在2月1日春訓開始前，阪神隊26歲主砲佐藤輝明與球團完成談薪，簽下1年約，根據日本媒體報導，年薪加上激勵獎金的總額推定高達5億日圓（約新台幣1億），但他想挑戰大聯盟的決心依舊，日後仍將持續和球隊協商入札一事。

佐藤輝明去年拿下中央聯盟全壘打、打點「雙冠王」，並榮獲中央聯盟年度MVP。他在2024年季後就曾向球團表明未來想要透過入札制度挑戰大聯盟，去年季後持續透過經紀人和球團針對此事進行協商，但雙方遲遲未能達成共識，導致談約卡關。

眼看春訓就將展開，佐藤輝明還沒完成簽約，可能要面臨「自費春訓」的狀況，但今天阪神虎隊抵達沖繩後，佐藤輝明在下榻的飯店出席記者會，透露已在30日與球團完成續約，也說明與球團反覆協商的重點在於年薪條件以及入札一事。

根據報導指出，佐藤輝明上季的推定年薪為1.5億日圓，今年獲得大幅加薪，推定的年薪加上激勵獎金總額達5億日圓，如此一來，阪神隊陣中共有10名本土球員年薪破2億日圓，人數超越2016至2018年的軟銀隊，寫下日職紀錄。

10名球員包括近本光司（5億）、大山悠輔（3.4億）、中野拓夢（3億）、西勇輝（3億）、才木浩人（2.5億）、村上頌樹（2.3億）、森下翔太（2.1億）、岩崎優（2 億）、石井大智（2 億），以及佐藤輝明。

至於想要透過入札制度挑戰大聯盟的「美」夢，佐藤輝明還沒妥協，他表示，之後還是會繼續花時間和球團好好討論。

成為本季日職12球團最後一位完成談薪的球員，佐藤輝明說：「花了這麼久的時間，可能讓不少人替我擔心，但現在已經完成簽約，從明天開始，我會以阪神虎隊一員的身份全力以赴。」

佐藤輝明 阪神虎 大聯盟

