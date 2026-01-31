MLB／運動家給游擊新星7+1延長合約 四大核心花近90億綁定
運動家隊今天23歲游擊新星威爾森（Jacob Wilson）達成協議，簽下7年7000萬美元（約22億新台幣）延長合約，還有第8年球隊選項。
威爾森2023年選秀首輪第6順位被運動家選中，2024年就登上大聯盟。去年成為主戰游擊手，出賽125場，累積13轟63打點，打擊率0.311，有入選明星賽，美聯新人王票選第2，輸給隊友柯茲（Nick Kurtz）。
運動家近2個休賽季已綁定4名年輕主力，包含魯克（Brent Rooker）5年6000萬美元、巴特勒（Lawrence Butler）7年6550萬美元、索德史東（Tyler Soderstrom）7年8600萬美元，加上威爾森的7年7000萬美元，總額2.815億美元（約88.9億新台幣）。
運動家近年多名農場大物破繭而出，去年明星賽後打出35勝29敗，以76勝86敗坐收，有望脫離弱隊行列。
