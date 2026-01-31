MLB／運動家給游擊新星7+1延長合約 四大核心花近90億綁定

擁有大谷翔平、山本由伸等超級球星、戰力堪稱聯盟頂級的洛杉磯道奇，轉眼間已經完成得不易的衛冕大業，靠著積極補強持續朝3連霸邁進，但恐怕他們也正逐步逼近一個轉捩點。 《紐約郵報》近日刊登記者赫南德茲

2026-01-31 16:46