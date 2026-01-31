MLB／紐媒籲球迷該趁早享受 示警「宇宙道奇盛世」恐提早落幕

擁有大谷翔平、山本由伸等超級球星、戰力堪稱聯盟頂級的洛杉磯道奇，轉眼間已經完成得不易的衛冕大業，靠著積極補強持續朝3連霸邁進，但恐怕他們也正逐步逼近一個轉捩點。

《紐約郵報》近日刊登記者赫南德茲（Dylan Hernandez）的專欄指出，道奇的黃金時代「可能比想像中更早結束」，直言球迷應該「趁現在好好享受」。

該文首先點出關鍵背景：現行大聯盟勞資協議將於12月1日（日本時間12月2日）到期，未來幾乎可以預期會出現資方封館。專欄預測，聯盟重啟後，可能導入薪資上限或比現行制度更嚴格的豪華稅等支出限制，屆時道奇勢必得面對「全新的現實」。

道奇四巨投。 路透社

專欄中坦言，道奇管理層長年由弗里德曼（Andrew Friedman）領軍，不僅能在自由市場廣收好手，同時農場體系更是人才濟濟、運作成熟，但也強調，若僅憑優秀的管理與勝利文化，就認為道奇能長期維持現今的統治力，恐怕低估了「現有名單有多特別」，以及龐大資金在建構這套陣容中所扮演的關鍵角色。

文章指出，一旦無法再動用年支出高達4億美元（約613億2000萬元）的資金，道奇將從「歷史級宰制力的球隊」，轉變為「僅僅是營運極為出色的強隊」。

道奇三劍客加上山本由伸，可說是球隊重要核心。 美聯社

專欄內也提道：「每一季都被視為理所當然應該奪下世界大賽冠軍的球隊，將會變成每一季『有機會』爭冠的球隊。這之間的差別，非常巨大。」在新的制度環境下，道奇依然有能力留住像大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等門面級球星，但真正受到衝擊的，將是「更進一步的冠軍關鍵拼圖」。

文章點名，未來要再簽下赫南德茲（Teoscar Hernandez）或艾德曼（Tommy Edman）這類高水準的輔助角色球員，難度將顯著提高；一旦補強判斷失誤，也將無法再像過去那樣，單靠資金優勢迅速「用錢解決問題」。

赫南德茲(右)和艾德曼。 路透社

專欄最後直言，倚賴資金力全面壓制其他球隊的現行模式，「時間限制正在逼近」。在制度變革陰影下，道奇如今展現的史詩級強度，或許不會長久，因此作者以一句話提醒球迷：「把握當下、好好享受眼前這段黃金歲月。」