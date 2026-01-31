MLB／道奇強投籃球功力不輸貝茲？飆進神奇「Logo Shot」宛如柯瑞

洛杉磯道奇將於台灣時間2月1日將舉辦年度例行的球迷嘉年華活動，活動前一天，共有13名球員造訪位於主場旁的訓練中心，與提前到場的球迷近距離互動，現場歡聲雷動。其中，26歲強投希恩（Emmet Sheehan）更意外秀了一手「隱藏特技」，引發全場尖叫聲不斷。

席恩在經歷TJ手術後復出，上季迎來大聯盟生涯第2年，合計出賽15場，其中12場先發，繳出6勝3敗、防禦率2.82、WHIP0.97、每9局奪三振10.92次的亮眼成績，表現令人驚豔，新賽季也被看好有機會擠進先發輪值。

席恩（Emmet Sheehan）這一次與金慧成、克萊恩（Will Klein）等人一同現身訓練中心。活動中，道奇球員透過各式互動關卡與球迷同樂，席恩挑戰的是在籃球場從半場線出手投籃。只見他先深呼吸調整節奏，隨即出手，籃球劃出一道完美拋物線，空心入網、未碰框即命中，全場瞬間爆出如雷掌聲，隊友們也忍不住振臂高呼、為他喝采。

Emmet Sheehan just swished an insane half court shot at El Rancho High School 🔥



The Dodgers were having a shooting contest during their visit today! pic.twitter.com/cEj58PPuvK — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2026年1月30日

當地媒體《Dodgers Nation》隨後也分享了席恩的投籃影片，讚嘆道：「席恩完成了一記不可思議的『Logo Shot』！」該影片迅速在球迷間流傳，成為活動中的意外亮點。

提到道奇隊的籃球好手，強打貝茲（Mookie Betts）因家中設有私人籃球場、且球技出眾，向來是話題人物。如今席恩這記半場神射，也讓球迷笑稱，他或許正悄悄加入道奇隊「籃球高手」的行列。