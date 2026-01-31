快訊

薩摩耶洗完澡找不到主人 一看到「秒露出招牌微笑」表情超萌讓人瞬間融化！

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

失業6天…張學友不忍了！7字爆驚人計畫

經典賽／波多黎各傳噩耗 隊長林多骨刺動刀保險卡關確定退出

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
原定擔任波多黎各隊長的明星游擊手林多，因為保險卡關，確定無法出戰經典賽。 美聯社
原定擔任波多黎各隊長的明星游擊手林多，因為保險卡關，確定無法出戰經典賽。 美聯社

波多黎各隊備戰世界棒球經典賽傳來壞消息，原定擔任隊長的明星游擊手林多（Francisco Lindor），因為季外進行右肘骨刺清除手術，保險卡關，確定無法出戰經典賽。

大聯盟球員工會發出聲明表示，「由於林多在這個休賽季稍早進行右肘手術，他無法參與2026年經典賽波多黎各隊，林多對此非常失望，然而因為經典賽的保險問題，他無法符合參賽資格，接下來將全心投入春訓。」

大都會球團在去年10月公布林多動刀消息，針對兩年前就曾開刀的位置，再次進行手肘骨刺清除手術，而他本季年薪3410萬美元（約台幣10.8億元），未能獲得保險公司承保，因此被迫退出經典賽。

經典賽 林多 大都會

延伸閱讀

經典賽／因傷辭退WBC 林立：中華隊不是一定要有誰

經典賽／中華隊注意！捷克隊宣布去年效力金鶯的工具人參戰

經典賽／小塔提斯首度參賽因時機對了 老爸怎麼排棒次都是對的

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

相關新聞

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA 休賽季第4度

24歲旅美游擊手鄭宗哲休賽季的「轉隊人生」持續中，兩天前才被國民隊從讓渡名單中挑走，今天（31日）再被遭到指定讓渡（DF...

MLB／李維拉接班人羅伯森退休！王建民洋基時期已無球員在大聯盟

「李維拉接班人」羅伯森（David Robertson）今天宣布退休，結束長達17年的大聯盟生涯。曾與王建民在洋基隊當隊友的球員，如今已沒有人是現役大聯盟選手。 現年40歲的羅伯森2008年登上

MLB／幫中華隊12強奪冠後陷低潮 林昱珉仍獲大聯盟春訓邀請

響尾蛇隊今天公布春訓名單，去年陷入低潮的台灣左投林昱珉，確定以非40人名單身分受邀參加。 林昱珉在2024年12強賽幫助中華隊奪冠，成為台灣家喻戶曉的球星。不過回到美職體系狀態低迷，去年3A先發

經典賽／波多黎各傳噩耗 隊長林多骨刺動刀保險卡關確定退出

波多黎各隊備戰世界棒球經典賽傳來壞消息，原定擔任隊長的明星游擊手林多（Francisco Lindor），因為季外進行右...

MLB／鄧愷威交易轉隊「雙聲道」表心聲 感謝巨人栽培、太空人賞識

鄧愷威在巨人隊累積兩年大聯盟資歷，新球季腳步跨向太空人隊，迎接新篇章，他透過IG以中文、英文「雙聲道」抒發心境，感謝巨人...

MLB／太空人開季28天打26戰 鄧愷威還有1次下放權成調度活棋

太空人隊正式公布交易換來台灣右投鄧愷威，為投手戰力增添深度，而太空人開季前28天就要打26場比賽，密集賽程考驗投手戰力，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。