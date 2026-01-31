MLB／幫中華隊12強奪冠後陷低潮 林昱珉仍獲大聯盟春訓邀請
響尾蛇隊今天公布春訓名單，去年陷入低潮的台灣左投林昱珉，確定以非40人名單身分受邀參加。
林昱珉在2024年12強賽幫助中華隊奪冠，成為台灣家喻戶曉的球星。不過回到美職體系狀態低迷，去年3A先發23場，101.2局投出67保送、85次三振，被敲18轟，防禦率6.64，每局被上壘率1.81，林昱珉的評價也因此降低。
大聯盟春訓2月中旬開啟，台灣球員除了林昱珉外，剛被交易至太空人隊的鄧愷威、老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖、運動家林維恩預計都會參加。
鄭宗哲原本有望參加國民隊春訓，但今天又被指定讓渡（DFA），下一步仍未明朗。
⚾ 經典賽倒數計時
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言