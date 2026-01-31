快訊

MLB／李維拉接班人羅伯森退休！王建民洋基時期已無球員在大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基時期的羅伯森。 美聯社
洋基時期的羅伯森。 美聯社

李維拉接班人」羅伯森（David Robertson）今天宣布退休，結束長達17年的大聯盟生涯。曾與王建民洋基隊當隊友的球員，如今已沒有人是現役大聯盟選手。

現年40歲的羅伯森2008年登上大聯盟，2009年就成為牛棚要角，幫助洋基奪下隊史最近一次世界大賽冠軍。2011年出賽70場，防禦率1.08，入選明星賽，美聯塞揚獎排名第11。羅伯森生涯前期擔任李維拉（Mariano Rivera）登板前的佈局投手表現神勇，因此被譽為李維拉接班人。

李維拉2014年退休後，羅伯森確實扛起洋基終結者一職，馬上摘下39次救援成功，連3個賽季至少30次救援成功。前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）形容，「就算是在替李維拉佈局的那些年，只要當下需要，羅伯森就是一名終結者。從來沒有任何時刻會讓他怯場，我對他一直都充滿信心。」

官網提到，羅伯森特別擅長在比賽後段製造麻煩、又自己化解危機，這樣的特質替他贏得Houdini（著名脫逃魔術師）的綽號。

羅伯森生涯效力過洋基、白襪、費城人、光芒、小熊、大都會、馬林魚、遊騎兵。總共投894.1局，就能送出1176次三振，防禦率2.93。上季主投17.2局還能送出22次三振，防禦率4.08。

洋基時期的卡諾(左)。 歐新社
洋基時期的卡諾(左)。 歐新社

羅伯森退休後，2009年洋基奪冠成員已無人是大聯盟球員。只剩現年43歲的昔日主戰二壘手卡諾（Robinson Cano）仍在球場奮戰，去年在墨西哥聯盟和多明尼加冬盟仍有出賽紀錄，但上次在大聯盟已是2022年的事。

羅伯森在社群平台發文感謝共事過的球團、隊友、教練、工作人員、球迷與家人，「我決定是時候把釘鞋掛起來，從我熱愛一輩子的棒球場上退休了。過去19個賽季，棒球帶給我的一切，遠遠超出我曾經想像的範圍。從贏得世界大賽冠軍、全明星賽登板投球、代表美國出賽，拿下世界棒球經典賽金牌與奧運銀牌，這一切都是無比珍貴的回憶。」

