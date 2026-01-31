MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA 休賽季第4度
24歲旅美游擊手鄭宗哲休賽季的「轉隊人生」持續中，兩天前才被國民隊從讓渡名單中挑走，今天（31日）再被遭到指定讓渡（DFA），近期第4度遭到DFA，讓國民隊得以清出40人名單的空間，網羅勇士隊投手索里亞諾（George Soriano）。
鄭宗哲去年12月遭到海盜隊DFA，接著在1月被光芒隊從讓渡名單中挑走，之後以同樣的方式先後再轉戰大都會隊、國民隊。而他兩天前才被國民隊網羅，球隊還因此將投手皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡，但今天又因為要清出40人名單的空間，將他DFA。
國民隊從勇士隊的讓渡名單中撿走26歲右投索里亞諾，根據美國媒體《MLB Trade Rumors》報導，他與鄭宗哲在休賽季的經歷同樣波折，透過讓渡程序從馬林魚隊轉戰金鶯隊、勇士隊，到現在的國民隊。
報導中也提到，鄭宗哲有很不錯的守備能力和速度，但打擊能力仍可能是弱點，以他的內野守備仍會具吸引力，但還不足以讓球隊將他納入長期的計畫之中，很有可能再次面臨轉隊。
