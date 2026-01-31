快訊

《小鬼當家》媽媽過世享壽71歲！麥考利克金催淚致敬「我愛妳」

手機年前換機優惠！iPhone 17 Pro省2910元 三星這款不用2萬元超殺

台中驚傳人倫悲劇！生母涉嫌餵不明藥物 3歲、8歲男童身亡

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA 休賽季第4度

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

24歲旅美游擊手鄭宗哲休賽季的「轉隊人生」持續中，兩天前才被國民隊從讓渡名單中挑走，今天（31日）再被遭到指定讓渡（DFA），近期第4度遭到DFA，讓國民隊得以清出40人名單的空間，網羅勇士隊投手索里亞諾（George Soriano）。

鄭宗哲去年12月遭到海盜隊DFA，接著在1月被光芒隊從讓渡名單中挑走，之後以同樣的方式先後再轉戰大都會隊、國民隊。而他兩天前才被國民隊網羅，球隊還因此將投手皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡，但今天又因為要清出40人名單的空間，將他DFA。

國民隊從勇士隊的讓渡名單中撿走26歲右投索里亞諾，根據美國媒體《MLB Trade Rumors》報導，他與鄭宗哲在休賽季的經歷同樣波折，透過讓渡程序從馬林魚隊轉戰金鶯隊、勇士隊，到現在的國民隊。

報導中也提到，鄭宗哲有很不錯的守備能力和速度，但打擊能力仍可能是弱點，以他的內野守備仍會具吸引力，但還不足以讓球隊將他納入長期的計畫之中，很有可能再次面臨轉隊。

國民 鄭宗哲 勇士

延伸閱讀

MLB／國民當家游擊陷交易傳聞 美媒分析鄭宗哲未來定位

MLB／1個月內換第4隊 鄭宗哲轉戰國民

MLB／大都會為賈西亞騰出空間 鄭宗哲一個月內第3度被DFA

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一現蹤是鄭宗哲「詐裂」

相關新聞

MLB／鄧愷威交易轉隊「雙聲道」表心聲 感謝巨人栽培、太空人賞識

鄧愷威在巨人隊累積兩年大聯盟資歷，新球季腳步跨向太空人隊，迎接新篇章，他透過IG以中文、英文「雙聲道」抒發心境，感謝巨人...

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA 休賽季第4度

24歲旅美游擊手鄭宗哲休賽季的「轉隊人生」持續中，兩天前才被國民隊從讓渡名單中挑走，今天（31日）再被遭到指定讓渡（DF...

MLB／太空人開季28天打26戰 鄧愷威還有1次下放權成調度活棋

太空人隊正式公布交易換來台灣右投鄧愷威，為投手戰力增添深度，而太空人開季前28天就要打26場比賽，密集賽程考驗投手戰力，...

MLB／鄧愷威傳轉戰太空人 美媒評定位：能先發能後援增加右投深度

27歲台灣投手鄧愷威傳出交易轉隊，巨人隊以他向太空人隊換來小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel），鄧愷...

MLB／洋基用農場好手換防禦率7.06牛棚 現金人：投手永遠不嫌多

洋基隊今天與洛磯隊達成交易，用自家農場第22的一壘手朗菲爾德（T.J. Rumfield）換來上季防禦率7.06的牛棚右投奇維利（Angel Chivilli），為騰出40人名單，DFA外野手席亞尼（

MLB／官網讚賞運動家22歲重砲柯茲 有如賈吉、大谷的結合體

大聯盟新球季將於3月26日開打，巨人、洋基隊進行開幕戰，官網今天從6個分區各選出一名代表性球員，強調球迷無法將目光從他們...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。