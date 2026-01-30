MLB／鄧愷威交易轉隊「雙聲道」表心聲 感謝巨人栽培、太空人賞識

鄧愷威在巨人隊累積兩年大聯盟資歷，新球季腳步跨向太空人隊，迎接新篇章，他透過IG以中文、英文「雙聲道」抒發心境，感謝巨人一路以來的栽培，也謝謝太空人的賞識，「新的環境代表新的責任與目標，我會繼續把每天的準備做到最好，全力以赴面對每一次站上場的機會。」

巨人、太空人今天完成交易案，巨人拿到小聯盟潛力新秀維拉洛爾（Jancel Villarroel）及擴充國際球員簽約金額度，太空人則收下鄧愷威，這也是鄧愷威旅美生涯效力的第3支球隊。

鄧愷威以英文、中文感謝兩支球團，巨人一路栽培、照顧自己，給予空間與幫助，讓他可以在職棒道路上持續進步、累積經驗，而太空人的賞識與肯定，讓他能擁有接下來的機會與挑戰。

鄧愷威也提到，感謝一路以來支持自己的球迷，不管是到現場或在電視前、網路上的聲音，讓他能在困難時堅持住、在好的時候提醒自己保持謙虛，接下來也會帶著感恩的心迎接新的階段。