MLB／鄧愷威感謝巨人栽培 期待轉隊太空人新挑戰
由於球隊交易，從美國職業棒球舊金山巨人隊（San Francisco Giants）轉到休士頓太空人隊的27歲右投鄧愷威今天說，感謝巨人栽培與照顧，也感謝太空人給予新機會與挑戰。
太空人（Houston Astros）與巨人交易，以美職小聯盟（MiLB）捕手畢亞羅爾（Jancel Villarroel）及國際球員簽約金額度為代價，從巨人換得鄧愷威，增加投手深度。
鄧愷威透過經紀公司表示，非常感謝巨人一路以來的栽培與照顧，讓他在體系中持續調整與成長，更了解職業舞台對自己的要求；感謝太空人肯定與信任，給他新機會與挑戰。謝謝一路支持的球迷，未來他會持續把每天的準備做到最好，全力把握每次上場機會，繼續努力。
