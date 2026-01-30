MLB／太空人開季28天打26戰 鄧愷威還有1次下放權成調度活棋
太空人隊正式公布交易換來台灣右投鄧愷威，為投手戰力增添深度，而太空人開季前28天就要打26場比賽，密集賽程考驗投手戰力，而鄧愷威可先發、可後援，且還有1次小聯盟下放權，將成為太空人的調度活棋。
太空人、巨人隊都已正式公布這筆交易，巨人拿到小聯盟潛力新秀維拉洛爾（Jancel Villarroel）及擴充國際球員簽約金額度，太空人則收下鄧愷威。
太空人官網介紹鄧愷威的成績，過去兩年共在大聯盟出賽12場、防禦率7.30，40.2局投球送出46次三振、25次保送，擁有5種球路，其中以使用比率達到39%的橫掃球是招牌球種，去年靠這個球路讓對手打擊率僅1成91、34.6%揮空。
休士頓紀事報（Houston Chronicle）指出，太空人開季前28天要打26場比賽，計畫至少會在這段密集賽程期間啟用6人輪值，這也讓牛棚將少1人，而像鄧愷威這樣的投手，還有1次選擇權且可投長局數，將可為太空人補強人手不足的牛棚。
