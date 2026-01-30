MLB／鄧愷威傳轉戰太空人 美媒評定位：能先發能後援增加右投深度

27歲台灣投手鄧愷威傳出交易轉隊，巨人隊以他向太空人隊換來小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel），鄧愷威將轉戰太空人，球團對此尚未證實消息。

這起交易經由The Athletic網站負責太空人隊的記者羅姆（Chandler Rome）搶先披露，他留言寫著：「消息指出，太空人、巨人隊即將完成交易，鄧愷威將被送到太空人，交換捕手潛力新秀維拉洛爾，鄧愷威是一位角色彈性的投手，能負責先發輪值也能牛棚待命，將能增加右投深度。」

這已非鄧愷威第一次被交易，他的旅美生涯所效力第一隊為雙城隊，2017年9月以50萬美元簽約金赴美，2019年7月被交易到巨人，在小聯盟穩步前進，2024、25年都於大聯盟留下出賽紀錄，去年8場出賽（7場先發）投出亮點，29.2局投球狂飆39次三振。

鄧愷威今年原本被期待將作為唯一現役大聯盟投手戰力加入中華隊，出戰世界棒球經典賽，但評估整體狀況與未來規畫後決定辭退，他在1月初透過聲明表示，「現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。」

維拉洛爾現年21歲，來自委內瑞拉，2022年展開旅美生涯，守備位置除了捕手外，也能守一壘、外野，在太空人最高層級高階1A，在2025年度的太空人農場體系排名第13。