MLB／洋基用農場好手換防禦率7.06牛棚 現金人：投手永遠不嫌多

洋基隊今天與洛磯隊達成交易，用自家農場第22的一壘手朗菲爾德（T.J. Rumfield）換來上季防禦率7.06的牛棚右投奇維利（Angel Chivilli），為騰出40人名單，DFA外野手席亞尼（Michael Siani）。

現年23歲的奇維利上季出賽43場，累積58.2局投出43次三振，防禦率7.06，每局被上壘率1.68。3A出賽10場，防禦率7.00，每局被上壘率1.33。

洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）談到這筆交易，「他才23歲，是火力十足的年輕投手，整個條件很吸引人。還有小聯盟下放權，運用上很有彈性，已經有一一些大聯盟經驗。速球、變速球和滑球都很出色，我覺得有很多能發揮的空間。」

「我們覺得在原本就有不少優質投手的情況下，又補進一條很不錯的手臂，你知道的，投手永遠不嫌多。」凱許曼說。

現年25歲的朗菲爾德被交易到洛磯後，有望爭奪一壘手位置。他上季在3A出賽138場，打擊率0.285，累積16轟，OPS值0.825，季後被評為洋基農場第22號新秀。