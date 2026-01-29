MLB／官網讚賞運動家22歲重砲柯茲 有如賈吉、大谷的結合體

大聯盟新球季將於3月26日開打，巨人、洋基隊進行開幕戰，官網今天從6個分區各選出一名代表性球員，強調球迷無法將目光從他們身上移開，國聯西區毫無疑問就是道奇隊巨星大谷翔平。

官網指出，棒球是團隊運動，就算一名球員再怎麼出色，所能發揮的作用也有限，天使隊楚奧特（Mike Trout）從未贏得季後賽並非球技不好，重點仍是團隊表現；但有些球員依然令人無法忽視，包括天賦、能力，以及彷彿天生為了打棒球而生的氣質，讓球迷恨不得立刻從洗手間或販賣部回來，想要專心看他們比賽。

大谷2018年展開旅美生涯，在天使、道奇8季拿下4座年度MVP，而且從2023年起年年包辦，官網提到：「也許不必把事情搞得太複雜，大谷能打出史上最偉大的比賽嗎？我們不妨透過比賽一探究竟。」

其他5區代表分別是洋基隊賈吉（Aaron Judge）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、運動家隊柯茲（Nick Kurtz）、大都會隊索托（Juan Soto）、史肯斯（Paul Skenes）。

柯茲去年出賽117場，打擊率2成90、全壘打36支、打點86分，獲選美聯新人王，將在3月滿23歲。

官網特別提到，現在就把柯茲列入這份名單絕對不算早，畢竟他已經取得許多成就，去年菜鳥球季在大聯盟4個多月，基本上就是賈吉和大谷的結合體，儘管生涯第2季必須做出一些調整，不過打擊火力仍然強勁，將是運動家最引人注目的年輕球員。