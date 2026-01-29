快訊

MLB／退休後的新工作？克蕭可望擔任NBC球評

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
道奇隊37歲傳奇左投克蕭。 路透
道奇隊37歲傳奇左投克蕭Clayton Kershaw）宣布退休後，新球季的第一份工作有機會從球場轉戰轉播台，根據美國媒體《Front Office Sports》的消息指出，克蕭和美國三大電視網之一的《NBC》已接近達成簽約共識，未來將擔任大聯盟賽事球評。

克蕭披道奇隊球衣在大聯盟征戰18年，去年季後告別球員生涯，生涯累積223勝96敗、防禦率2.53、3052次奪三振，是3屆塞揚獎得主、拿下1座年度MVP，並擁有3枚世界大賽冠軍戒，幾乎可說已預約美國棒球名人堂的一個位置。

今年初美國隊再送上大驚喜，宣布克蕭入列，為美國隊的豪華陣容再添一名精神領袖，這是克蕭生涯首次參與世界棒球經典賽（WBC），也將是他最後一次以球員身份出賽。

而克蕭結束球員生涯之後的下一步，根據目前消息，他受NBC延攬擔任球評，內容包括在重要賽事期間進棚內進行相關分析，尤其聚焦在道奇隊的陣容及情勢等。若消息屬實，他將以全新的角色參與棒球，也將為球賽轉播帶來一波新氣象。 

