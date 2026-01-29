MLB／國民當家游擊陷交易傳聞 美媒分析鄭宗哲未來定位

台灣旅美好手鄭宗哲休賽季第3次被指定讓渡（DFA），國民隊今天撿走他，為了騰出40人球員名單空間，將左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）DFA，美媒也撰文分析鄭宗哲在國民的可能定位。

鄭宗哲去年賽季效力海盜隊，首度登上大聯盟，但季後先被海盜DFA，1月7日被光芒隊撿走，1月12日被光芒DFA，大都會隊1月16日撿走，1月21日又被DFA。如今國民隊從讓渡名單撿走鄭宗哲，這是他休賽季第4支球隊。

《MLB Trade Rumors》撰文分析，鄭宗哲還有一次小聯盟下放權，預計隨國民參加大聯盟春訓，爭取內野工具人角色，提供守備深度，目前國民主戰三壘手是豪斯（Brady House）、游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）、二壘手賈西亞（Luis Garcia Jr.）。

阿布拉姆斯最近頻繁出現在交易傳聞，仍有被交易的可能，但就算交易發生，鄭宗哲也不太可能立刻頂上先發，不過依國民補洞的方式，他在大聯盟的機會有望增加。