MLB／旅美第二年 20歲左投林維恩獲邀大聯盟春訓

迎接旅美第二個球季，年僅20歲的左投林維恩今年獲邀參與運動家隊的大聯盟春訓營，將與40人名單中的另一名台灣右投莊陳仲敖一同拚戰，朝著大聯盟出賽再跨進一大步。

林維恩去年11月才滿20歲，在三級棒球時期就展現極高天賦，且表現持續成長，自平鎮高中畢業後旅美，以總值135萬美元的合約加盟運動家隊，2025年初披上中華隊戰袍參與經典賽資格賽，接著在旅美第一個球季從1A出發後就一路升到2A。

今天在運動家隊公布的大聯盟春訓名單中，林維恩以非40人名單選手獲邀參加。25歲的莊陳仲敖則是在去年首度受邀大聯盟春訓，去年底被放進40人名單中，將連續兩年從大聯盟春訓出發，力拚上大聯盟的機會。

前一位以20歲的年紀參與大聯盟春訓的台灣選手，為效力於響尾蛇隊的左投林昱珉，2024年首度獲邀參加，並在大聯盟春訓熱身賽登板出賽1場。林維恩今年也將迎接大聯盟春訓初體驗，若能在開季登上大聯盟，將寫下台灣史上最年輕升上大聯盟的紀錄。