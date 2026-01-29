快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

MLB／旅美第二年 20歲左投林維恩獲邀大聯盟春訓

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

迎接旅美第二個球季，年僅20歲的左投林維恩今年獲邀參與運動家隊的大聯盟春訓營，將與40人名單中的另一名台灣右投莊陳仲敖一同拚戰，朝著大聯盟出賽再跨進一大步。

林維恩去年11月才滿20歲，在三級棒球時期就展現極高天賦，且表現持續成長，自平鎮高中畢業後旅美，以總值135萬美元的合約加盟運動家隊，2025年初披上中華隊戰袍參與經典賽資格賽，接著在旅美第一個球季從1A出發後就一路升到2A。

今天在運動家隊公布的大聯盟春訓名單中，林維恩以非40人名單選手獲邀參加。25歲的莊陳仲敖則是在去年首度受邀大聯盟春訓，去年底被放進40人名單中，將連續兩年從大聯盟春訓出發，力拚上大聯盟的機會。

前一位以20歲的年紀參與大聯盟春訓的台灣選手，為效力於響尾蛇隊的左投林昱珉，2024年首度獲邀參加，並在大聯盟春訓熱身賽登板出賽1場。林維恩今年也將迎接大聯盟春訓初體驗，若能在開季登上大聯盟，將寫下台灣史上最年輕升上大聯盟的紀錄。

大聯盟 林維恩 運動家

延伸閱讀

日職／徐若熙春訓A組出發 軟銀隊為經典賽國手開特例

MiLB／權威媒體公布2026百大新秀 林維恩被放進遺珠名單

經典賽／警戒中華隊旅外戰力+陳傑憲 日媒：恐重演12強大爆冷

MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

相關新聞

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民

台灣旅美游擊手鄭宗哲再換新東家，在準備返美準備春訓之際，今天（29日）被國民隊從讓渡名單中挑走，這個休賽季歷經海盜隊、光...

MLB／旅美第二年 20歲左投林維恩獲邀大聯盟春訓

迎接旅美第二個球季，年僅20歲的左投林維恩今年獲邀參與運動家隊的大聯盟春訓營，將與40人名單中的另一名台灣右投莊陳仲敖一...

MLB／道奇貝茲將出席NBA明星周 擔任名人賽總教練

美國職棒道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）日前與NBA球星保羅（Chris Paul）單挑籃球影片曝光，引發球迷們討論。如今他確定參加NBA明星周，擔任名人賽總教練。 NBA每年都會在明

MLB／電玩《MLB The Show26》公布封面人物 賈吉睽違8年再中選

大聯盟官網今天宣布，2025美聯MVP、WBC美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）成為電玩《MLB The Show26》封面人物，這是他自2018年後再度登上《MLB The Show》遊

MLB／曾代表中國打WBCQ 華裔左投獲邀參加紅襪大聯盟春訓

波士頓紅襪日前公布不在40人名單內、但是獲邀出席大聯盟春訓的球員名單，包含曾代表中國出征WBC資格賽的華裔左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland），以及曾批美國戰袍出征2019年世界12強棒球賽的火球男宋恩（Noah Song）。

MLB／藍鳥再補投手深度 與12強美國隊右投簽下小聯盟約

世界大賽不敵國聯強權洛杉磯道奇的多倫多藍鳥持續補強投手戰力，球團近日與30歲右投希伯德（Connor Seabold）簽下小聯盟合約，而希伯德不只在大聯盟有過先發和牛棚經驗，近年也曾赴韓職投球，2024年更代表美國隊征戰世界12強棒球賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。