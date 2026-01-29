MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄭宗哲。本報資料照片
台灣旅美游擊手鄭宗哲再換新東家，在準備返美準備春訓之際，今天（29日）被國民隊從讓渡名單中挑走，這個休賽季歷經海盜隊、光芒隊、大都會隊到國民隊，一個月內換了4隊，續留40人名單，繼續爭取在大聯盟出賽的機會。

鄭宗哲2019年加盟海盜隊，並在去年於海盜隊首度升上大聯盟，是台灣史上第18位在大聯盟出賽的選手，出賽3場，合計7打席，吞下3次三振，還在尋求個人首安。

去年底海盜隊為了清出40人名單空間，將鄭宗哲指定讓渡（DFA），接著他在1月初被光芒隊從讓渡名單中挑走，13日又被DFA，4天後被大都會網羅，如今再次轉隊，國民隊也在社群發布消息歡迎他的加入。同時國民隊為清出40人名單的空間，將皮爾金頓（Konnor Pilkington）DFA。

休賽季這段「每天睡醒都有驚喜」的過程，鄭宗哲曾形容是一段「很難忘的經歷」，但他仍維持一貫地正向面對，他認為，能被球隊挑走就代表自己仍受肯定、被需要，也自認還能在大聯盟打球，且還沒發揮出最好的自己。

