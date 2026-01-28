中職／大聯盟捕手教練卡諾獅客座指導獅隊 張翔獲高度評價

統一獅隊在今年春訓找來具備13年大聯盟資歷、 2017年世界大賽冠軍成員卡諾獅（Carlos Muñoz）來台擔任客座捕手教練，其中獅隊陣中23歲年輕捕手張翔傷癒復出，「進化」的表現受教練團高度肯定，卡諾獅也看見他的競爭優勢與潛力。

卡諾獅過去曾長期任職於休士頓太空人隊，2023年世界棒球經典賽（WBC）擔任美國隊牛棚捕手。這次來台進行兩周的指導，他將訓練重點放在「身體運用」與「掌控比賽」。他指出，部分台灣捕手在接捕內角球時，容易讓肩膀與胸口正對投手，導致接捕與轉傳動作受限，影響整體流暢度。

「捕手是球場上的指揮官，必須在每一球都保持穩定與控制感。」卡諾獅表示：「透過調整接捕角度、下半身啟動與傳球出手點，獅隊捕手群在好球帶爭取（Framing）與阻殺傳球的力道與準確性上都有明顯進步，也展現出高度學習意願。」

在林岱安今年轉戰富邦悍將隊後，獅隊捕手戰力更有開放競爭的空間，其中去年因膝傷提前報銷的張翔，受到卡諾獅的高度關注，「張翔雖然體型較為壯碩，卻具備少見的協調性與移動流暢度，在修正起跳與轉傳動作後，本壘到二壘阻殺起跳時間（Pop Time）已從原本的 2.0 秒，縮短至 1.94 秒，在職業層級， Pop Time 低於 2 秒就具備實質威脅性。」

獲得卡諾獅的高度評價，張翔也展現對新球季的企圖心，他在去年因膝蓋內側韌帶損傷進行復健，目前傷勢已完全恢復，並投入春訓。張翔表示：「目前身體狀況非常好，這段時間從卡諾獅教練身上學到很多細膩的接捕細節，新球季的目標很明確，希望能擠進一軍名單，並保持健康，整季穩定為球隊貢獻防守戰力。」