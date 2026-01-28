MLB／電玩《MLB The Show26》公布封面人物 賈吉睽違8年再中選

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉成為電玩《MLB The Show26》封面人物。 法新社
大聯盟官網今天宣布，2025美聯MVP、WBC美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）成為電玩《MLB The Show26》封面人物，這是他自2018年後再度登上《MLB The Show》遊戲封面，也是自大谷翔平後，再次以現役MVP身分獲選的球星。

賈吉僅是史上第二位多次登上《MLB The Show》封面的球員，他曾在《MLB The Show 18》中首次獲選，另一位則是名人堂捕手茂爾(Joe Mauer)，他在2010與2011年曾連續擔任遊戲封面人物。

《MLB The Show 26》將於台灣時間3月18日正式推出，預計在台灣時間2月4日開放預購，今年將回歸傳統的單一球星封面形式，2025年版本封面人物由三位新生代球星史肯斯（Paul Skenes）、克魯茲（Elly De La Cruz）和韓德森（Gunnar Henderson）共同擔綱。

賈吉在去年奪下生涯第三座MVP，單季轟出53支全壘打，並以打擊率3成31拿下生涯首座打擊王，他是自2022年大谷翔平以來，首位以現任MVP身分登上《MLB The Show》封面的球員。

MLB Aaron Judge 大谷翔平

