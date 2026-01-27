MLB／曾代表中國打WBCQ 華裔左投獲邀參加紅襪大聯盟春訓

波士頓紅襪日前公布不在40人名單內、但是獲邀出席大聯盟春訓的球員名單，包含曾代表中國隊出征經典賽資格賽的華裔左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland），以及曾批美國戰袍出征2019年世界12強棒球賽的火球男宋恩（Noah Song）。

26歲的吳昌晨去年待在小聯盟高階1A和2A，在2A後援登板18場獲得2勝、防禦率3.18，救援成功和中繼成功各2次，34局投球中狂飆51次三振，被打擊率僅.193，WHIP值1.0。綜觀整個2025年賽季在小聯盟的表現，吳昌晨K功了得，平均每9局可投出高達14次三振。

而28歲的宋恩在2024年3月接受TJ手術，因此缺席整個2024年賽季。去年他從新人聯盟到3A各層級全部都效力過，整年出賽31場有4場是先發，防禦率4.58，他從新人聯盟到高階1A共3個層級的5場比賽防禦率是完美的0，在2A出賽23場拿下3勝1敗、防禦率4.19仍有一定壓制力，不過來到3A層級，宋恩的防禦率便暴漲到了15.43。

2019年的世界棒球12強賽，代表美國出征的宋恩在對上中華隊的比賽中繼1局，投出2次三振、製造1次滾地球出局，投出完美的三上三下。