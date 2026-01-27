MLB／藍鳥再補投手深度 與12強美國隊右投簽下小聯盟約

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
希伯德（Connor Seabold）。 美聯社
世界大賽不敵國聯強權洛杉磯道奇的多倫多藍鳥持續補強投手戰力，球團近日與30歲右投希伯德（Connor Seabold）簽下小聯盟合約，而希伯德不只在大聯盟有過先發和牛棚經驗，近年也曾赴韓職投球，2024年更代表美國隊征戰世界12強棒球賽。

根據大聯盟官網的交易記錄顯示，藍鳥已和希伯德簽下小聯盟合約。希伯德上季曾短暫效力坦帕灣光芒和亞特蘭大勇士，共出賽7場，主投10.1局、送出10次三振，防禦率4.35。

希伯德在2017年選秀會第3輪被費城費城人選中，2021年於波士頓紅襪完成大聯盟初登板，之後輾轉效力科羅拉多洛磯、光芒與勇士，並曾赴海外發展。其中，希伯德在大聯盟出賽量最多的一季為2023年效力洛磯期間，當時他先發、後援兩頭跑，13場先發、14場後援，共投87.1局，不過表現不穩定，防禦率高達7.52。

2024年，希伯德轉戰韓國職棒，加盟三星獅隊，成為固定先發輪值一員，單季28場先發、投滿160局，防禦率3.43，2024年他也入選世界12強棒球賽，並隨美國奪下季軍。

對藍鳥而言，希伯德雖然沒辦法立刻成為球隊主力，但他具備先發與長中繼經驗，加上曾適應不同聯盟與角色轉換，預計會是漫長球季中藍鳥隊重要的投手戰力保險。

MLB 藍鳥 世界棒球12強

