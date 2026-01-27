MLB／道奇13人曾入選明星賽聯盟最多 官網列隊內排名山本第3

道奇隊日前網羅明星外野手塔克（Kyle Tucker），成為新版邪惡帝國。大聯盟官網指出，道奇全隊共13人曾入選明星賽聯盟第一，勇士隊12人居次、洋基和大都會隊都是11人並列第3。官網也針對13名道奇球星進行排名。

第一名毫無疑問是投打二刀流巨星大谷翔平，報導提到，大谷翔平穿上道奇藍的這2年表現得有多好？很簡單，他拿了2座國聯MVP，還抱回2枚世界大賽冠軍，這樣夠有說服力。

塔克2025年算小低潮，但他的OPS+還是有143，且球季前半段仍是貨真價實的國聯MVP候選人。去年的掙扎可能是傷勢影響，而不是實力下滑，這也正是為何道奇會願意下定決心把他簽下來。只要保持健康，塔克一直都是聯盟前10等級的頂尖球員，看起來2026年有機會回到那個水準。

道奇日籍強投山本由伸排第，官網形容山本去年世界大賽像是來自外星，不只是10月突然冒出來，去年國聯塞揚票選中也拿下第3。雖山本去年保送率偏高，但他用大聯盟最低的每9局被安打數5.9支補回來。只要整季保持健康，拿下20勝絕不是夢。

第4至第13名依序是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史奈爾（Blake Snell）、史密斯（Will Smith）、迪亞茲（Edwin Diaz）、孟西（Max Muncy）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史考特（Tanner Scott）、崔南（Blake Treinen）。