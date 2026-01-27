快訊

MLB／去年防禦率破6 老將內瑞斯獲皇家小聯盟約附春訓邀請

聯合新聞網／ 綜合報導
內瑞斯（Hector Neris）。 美聯社
根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，堪薩斯皇家今天（27日）確定與36歲右投內瑞斯（Hector Neris），簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。

內瑞斯去年季前獲得亞特蘭大勇士一紙附帶春訓邀請的小聯盟約，不過他最終只在大聯盟出賽2場就被DFA，被洛杉磯天使撿走後出賽21場，但表現依舊差強人意，再度被指定讓渡，最終還是回到老東家休士頓太空人。他在合計26.2局投球中送出35次三振，但防禦率是偏高的6.75。回顧2024年賽季，他曾在62場出賽中拿下18次救援成功、防禦率4.10；2023年更繳出WAR值2.6的實績，仍具一定即戰力基礎。

內瑞斯大聯盟生涯累積12季、643場出賽，合計107次救援成功。從2021到23年，他的整體防禦率為3.03，每9局可送出11次三振，製造揮空能力仍在。不過近年來控球穩定度下滑、保送率明顯上升，成為最大變數。

球路結構方面，內瑞斯仍高度仰賴指叉球，對手打擊率僅.182，是其最具殺傷力的武器；但均速約92英里的四縫線速球去年遭對手痛擊，對戰打擊率高達.366。此外，他上季的滾地球率僅29％，寫下生涯新低。

MLB 太空人 皇家

