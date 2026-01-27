MLB／等不到承諾！ 麥卡臣喊話想繼續當海盜：還沒準備結束

匹茲堡海盜隊指標性球星、2013年國聯年度MVP麥卡臣（Andrew McCutchen），是否已經打完生涯最後一戰，答案至今仍未揭曉。39歲的麥卡臣在成為自由球員後遲遲未等到球團明確表態，近期更透過社群媒體直言內心失落，強調自己「還沒準備好結束」，希望能再為海盜出賽一季。

麥卡臣結束重返海盜的第3個賽季後，目前仍是自由球員。在上週末舉行的海盜球迷活動中，球隊總管薛寧頓（Ben Cherington）被問到是否有意續留這位球隊昔日球星時，回應有所保留。

薛寧頓說：「安德魯對這支球隊意義重大，他在兩個不同時期都留下不可抹滅的影響，他的歷史定位早已確立，我們也非常重視與他長期維持良好關係。」不過接著鋒一轉，強調球團當前首要任務是打造「能在6、7月持續贏球的陣容」，也讓外界解讀，麥卡臣不在海盜隊本季的藍圖中。

海盜在經歷戰績低迷、球迷出現「賣掉球隊」抗議聲浪後，休賽季罕見積極補強，包含簽下全明星一壘手兼指定打擊歐赫恩（Ryan O’Hearn）、交易來31轟等級的二壘手洛伊（Brandon Lowe），並補進多名外野戰力。

而且麥卡臣並未獲邀出席球迷活動，這讓他選擇公開抒發不滿。他在社群平台X上點名多支球隊為功勳老將安排「最後一季」的做法，包含聖路易紅雀隊的韋恩萊特（Adam Wainwright）、普荷斯（Albert Pujols）與莫里納（Yadier Molina），道奇隊的克蕭（Clayton Kershaw），以及底特律老虎隊的卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

「如果這真的是我的最後一年，至少讓我有機會，以球員身分跟球迷好好道別，」麥卡臣寫道，「和那個從克萊門特（Roberto Clemente）時代就支持球隊的老球迷擁抱，或跟第一次進場的小孩握個手。」

2025年球季，麥卡臣為海盜隊出賽135場，繳出打擊率.239、13支全壘打、57分打點的成績，安打數114支高居隊內第二。生涯17個大聯盟賽季、其中12年效力海盜隊的他，累積5度入選明星賽、4座銀棒獎，是近代匹茲堡最具代表性的球星之一。

「這件事不只是棒球，」麥卡臣直言，「不只是看40人名單、用數字替立場背書。球迷至少該被尊重一次。」目前仍定居匹茲堡的他，本月才與妻子迎接第5名孩子出生，卻仍堅持每天訓練，維持比去年更好的狀態。麥卡臣說：「我知道自己39歲了，生涯已在後段，但我還沒放棄，如果沒有繼續走下去的渴望，我早就回家陪家人了。」

雖然海盜可能已不再將他視為主力打者，但麥卡臣在對左投時仍相當好用，上季他面對左投131個打數，OPS達0.742，仍有即戰力與老將領導功能。現在的問題就只剩下海盜隊是否願意為這位城市象徵，留下一席位置。至少現在麥卡臣的答案很清楚：「還沒結束，你們不能替我寫未來。」