MLB／巨人2年約網羅金手套貝德 李政厚守備較爛恐移防右外野

巨人隊2025年賽季外野防守數據聯盟墊底，如今以2年2050萬美元網羅金手套外野手貝德（Harrison Bader），韓籍中外野手李政厚恐移防角落外野。

李政厚2023年12月簽下6年1.13億美元合約後，一直擔任巨人先發中外野手，但貝德加盟後可能改守角落外野。曾在2021年奪下金手套的貝德，自2018年以來出局製造值（OAA）累積+76，這是現役球員最佳成績。

反觀巨人外野去年OAA合計-18，李政厚-5、主戰左外野手拉莫斯-9，因此貝德的到來有望改善巨人破爛的外野防守。

現年31歲的貝德打出生涯年，在雙城和費城人隊合計出賽146場，501打席數、17轟、上壘率0.347、OPS值0.796、OPS+117皆創下生涯新高。

貝德加盟後，李政厚可能移防右外野，上周六他在球迷活動中直言，「毫無疑問，防守方面，我希望再精進。休賽季訓練的重點，很大一部分放在外野防守，我對自己的進步感到非常滿意，也很期待新球季。」