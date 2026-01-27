快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

MLB／巨人2年約網羅金手套貝德 李政厚守備較爛恐移防右外野

聯合新聞網／ 綜合報導
Philadelphia Phillies' Harrison Bader looks on from the dugout during the sixth inning of a baseball game against the Minnesota Twins, Sunday, Sept. 28, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola) 美國聯合通訊社
Philadelphia Phillies' Harrison Bader looks on from the dugout during the sixth inning of a baseball game against the Minnesota Twins, Sunday, Sept. 28, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola) 美國聯合通訊社

巨人隊2025年賽季外野防守數據聯盟墊底，如今以2年2050萬美元網羅金手套外野手貝德（Harrison Bader），韓籍中外野手李政厚恐移防角落外野。

李政厚2023年12月簽下6年1.13億美元合約後，一直擔任巨人先發中外野手，但貝德加盟後可能改守角落外野。曾在2021年奪下金手套的貝德，自2018年以來出局製造值（OAA）累積+76，這是現役球員最佳成績。

反觀巨人外野去年OAA合計-18，李政厚-5、主戰左外野手拉莫斯-9，因此貝德的到來有望改善巨人破爛的外野防守。

現年31歲的貝德打出生涯年，在雙城和費城人隊合計出賽146場，501打席數、17轟、上壘率0.347、OPS值0.796、OPS+117皆創下生涯新高。

貝德加盟後，李政厚可能移防右外野，上周六他在球迷活動中直言，「毫無疑問，防守方面，我希望再精進。休賽季訓練的重點，很大一部分放在外野防守，我對自己的進步感到非常滿意，也很期待新球季。」

相關新聞

MLB／巨人2年約網羅金手套貝德 李政厚守備較爛恐移防右外野

巨人隊2025年賽季外野防守數據聯盟墊底，如今以2年2050萬美元網羅金手套外野手貝德（Harrison Bader），韓籍中外野手李政厚恐移防角落外野。 李政厚2023年12月簽下6年1.13

MLB／道奇牛棚痛失愛女 公羊送上全隊簽名球衣暖心慰問

洛杉磯道奇牛棚左投維西亞（Alex Vesia）在世界大賽前夕突然暫離球隊，當時僅對外說明是「家庭因素」，直到賽季落幕後，他才在社群平台坦言，缺席關鍵戰役的原因，是與妻子痛失剛出生不久的愛女斯特林（S

MLB／大谷翔平遇對手討簽名開2條件 道奇要贏自己也要贏

響尾蛇隊內野手培多莫（Geraldo Perdomo）是有名的「谷粉」，為了大谷翔平學日文、討簽名，而他在近日節目中受訪...

MLB／當爸爸後領MVP 賈吉：回家看到妻女的笑容就是一切

紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天（25日）出席全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴，領取美聯年度MVP...

MLB／本人還沒決定就先幫退休 烏龍爆料達比修記者被罵爆

39歲日籍強投達比修有遭美國媒體爆料即將引退，而他隨即對此澄清尚未做出決定，報導此事的聖地牙哥聯合論壇報記者艾西（Kev...

MLB／前明星終結者金布洛爾 小聯盟約加盟大都會

美職會紐約大都會隊近期持續進行大動作補強，消息指出，已和37歲的前明星終結者、生涯累積440次救援的金布洛爾（Craig...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。