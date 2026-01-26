MLB／道奇牛棚痛失愛女 公羊送上全隊簽名球衣暖心慰問
洛杉磯道奇牛棚左投維西亞（Alex Vesia）在世界大賽前夕突然暫離球隊，當時僅對外說明是「家庭因素」，直到賽季落幕後，他才在社群平台坦言，缺席關鍵戰役的原因，是與妻子痛失剛出生不久的愛女斯特林（Sterling Sol Vesia）。沉痛消息曝光後，不僅棒球圈湧入關懷，也牽動整個洛杉磯體壇的情感。
維西亞上季表現堪稱生涯高峰，出賽68場創新高，投59.2局送出80次三振，拿下4勝2敗、26次中繼與5次救援，成為道奇牛棚最穩定的左投戰力之一。然而就在世界大賽開打前，他卻必須暫時放下賽場，陪伴家人面對人生最艱難的時刻。愛女斯特林是夫妻倆滿懷期待迎接的第一個孩子，卻在出生不久後離世，即使時間已過數月，這段傷痛仍難以平復。
這份悲傷近日獲得同城球隊的溫柔回應。洛杉磯公羊雖然在國聯冠軍賽敗給西雅圖海鷹，無緣挺進超級盃，不過賽前他們特別做了一件暖心之舉，感動了無數球迷。
公羊球團為維西亞製作一件別具意義的球衣，球衣背後繡上「S.VESIA」字樣與背號1號，並由全隊球員親筆簽名，向他與家人表達最深的慰問與支持。
此舉迅速在球迷間引發回響，許多道奇球迷湧入社群留言致意。有球迷感動表示：「這真的是一份很棒的禮物，世界因為這樣的善行而更美好。」也有身為洛杉磯人的球迷寫道：「我愛我們LA的體育社群。」更有人簡單留下「好美」二字，道盡感動。
維西亞隨後也在Instagram分享這份心意，並寫道：「謝謝公羊隊滿滿的愛與關懷，祝福你們把冠軍帶回洛杉磯。」簡短的一句話，道出他對這份跨聯盟關懷的感激之情，讓許多球迷為之動容。
