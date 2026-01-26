MLB／道奇牛棚痛失愛女 公羊送上全隊簽名球衣暖心慰問

洛杉磯道奇牛棚左投維西亞（Alex Vesia）在世界大賽前夕突然暫離球隊，當時僅對外說明是「家庭因素」，直到賽季落幕後，他才在社群平台坦言，缺席關鍵戰役的原因，是與妻子痛失剛出生不久的愛女斯特林（Sterling Sol Vesia）。沉痛消息曝光後，不僅棒球圈湧入關懷，也牽動整個洛杉磯體壇的情感。

維西亞上季表現堪稱生涯高峰，出賽68場創新高，投59.2局送出80次三振，拿下4勝2敗、26次中繼與5次救援，成為道奇牛棚最穩定的左投戰力之一。然而就在世界大賽開打前，他卻必須暫時放下賽場，陪伴家人面對人生最艱難的時刻。愛女斯特林是夫妻倆滿懷期待迎接的第一個孩子，卻在出生不久後離世，即使時間已過數月，這段傷痛仍難以平復。

這份悲傷近日獲得同城球隊的溫柔回應。洛杉磯公羊雖然在國聯冠軍賽敗給西雅圖海鷹，無緣挺進超級盃，不過賽前他們特別做了一件暖心之舉，感動了無數球迷。

The Rams gifted Alex Vesia a jersey signed by their players with the name “S. Vesia” on the back and number 1.



Vesia and his wife, Kayla, lost their newborn daughter, Sterling, back in October.



What an incredible gift from the Rams 🙏 pic.twitter.com/fj4ySJlues — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2026年1月26日

公羊球團為維西亞製作一件別具意義的球衣，球衣背後繡上「S.VESIA」字樣與背號1號，並由全隊球員親筆簽名，向他與家人表達最深的慰問與支持。

此舉迅速在球迷間引發回響，許多道奇球迷湧入社群留言致意。有球迷感動表示：「這真的是一份很棒的禮物，世界因為這樣的善行而更美好。」也有身為洛杉磯人的球迷寫道：「我愛我們LA的體育社群。」更有人簡單留下「好美」二字，道盡感動。

維西亞隨後也在Instagram分享這份心意，並寫道：「謝謝公羊隊滿滿的愛與關懷，祝福你們把冠軍帶回洛杉磯。」簡短的一句話，道出他對這份跨聯盟關懷的感激之情，讓許多球迷為之動容。