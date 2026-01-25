快訊

MLB／當爸爸後領MVP 賈吉：回家看到妻女的笑容就是一切

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
賈吉上台演說。 法新社
紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天（25日）出席全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴，領取美聯年度MVP獎項，他也是今年世界棒球經典賽的「美國隊長」，在這場晚宴上和領取國聯MVP的日本隊球星大谷翔平同框，成為一大焦點。

賈吉身穿一套黑燕尾服打著黑色領結盛裝亮相，上台致詞時向愛妻布拉克斯基（Samantha Bracksieck）深情告白，感謝她給予的愛和支持，「沒有妳的支持就沒有今天的我。」賈吉表示：「妳有時候是我的打擊教練，有時候又是治療師，總是能提供我需要的一切。」

夫妻倆在去年1月迎接愛女諾拉·蘿絲·賈吉（Nora Rose Judge）出生，賈吉多了一個父親的角色，他在今天致詞時也提到，這是太太給他最棒的禮物，「無論是4打數4安打的日子，或是4打數無安打的時候，回到家能看到你們的笑容，對我來說就是一切。」

賈吉接著感謝父母一直以來給他的支持，他也與在場的大家分享一句父親常告訴他的話，讓他每天以此提醒著自己，「如果你昨天所做的事，到了今天看起來依舊很了不起，但代表你今天什麼都還沒做。」

賈吉表示，感謝父親的這句話，讓他時時保持著要追求更好的渴望，「不管今天有怎麼樣的好表現，無論是完投、完封、前一晚4支4、幫助球隊贏球，這些都已經是過去式了，你要想的是，今天要有什麼作為，要怎麼用更好的表現來幫助隊友和團隊。」

最後他也感謝紐約球迷，賈吉提到，穿上這件球衣，不只是代表洋基隊，也帶著著紐約這座城市，大家對我們會有很高的期待和要求，這會激發我們持續突破自己，「想向大家表達感謝，很多人存錢就是為了來看一場比賽，還要冒著可能被球擊中頭的風險，所以希望能給你們最好的表現、為你們打出一場球。」

賈吉

