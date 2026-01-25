MLB／本人還沒決定就先幫退休 烏龍爆料達比修記者被罵爆

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

39歲日籍強投達比修有遭美國媒體爆料即將引退，而他隨即對此澄清尚未做出決定，報導此事的聖地牙哥聯合論壇報記者艾西（Kevin Acee）事後修正文章，但難擋網友炮火，他的X上湧入「你才該退休」、「為何不先跟達比修本人確認」等留言。

達比修退役消息由艾西搶先揭露，報導達比修即將退役，他已向球團表達希望解除合約，達比修將放棄大筆薪水，而教士隊則將在未來三年省下可觀金額，文中並引述他在上個月的訪問中提到：「雖然會失去很多錢，但我從未認為那是我的錢，特別是實際上我還沒賺到這筆錢。」

達比修透過X「雙聲道」英文、日文回應此事，「你們或許已經看到報導，雖然我目前確實傾向解除合約，但還有很多事情正在與教士球團討論，所以細節尚未敲定。」他強調，「我還不打算宣布退休，我正全心專注在我的手肘復健上，如果到了可以再次投球的那一天，我會從零開始重新競爭，如果到了我認為自己無法再做到這件事的那一天，我就會宣布退役。」

艾西在達比修的聲明後更正新聞，也在X上留言：「新聞已更新達比修有的社群發言，他說他傾向解除合約，但目前細節尚未確定。」艾西這篇留言底下被罵爆，湧入「你才應該退休」、「何不直接說『我說謊了』」、「你是揮棒落空了嗎？」等留言。

教士 達比修有 Kevin

