MLB／前明星終結者金布洛爾 小聯盟約加盟大都會

美職會紐約大都會隊近期持續進行大動作補強，消息指出，已和37歲的前明星終結者、生涯累積440次救援的金布洛爾（Craig Kimbrel）達成簽約共識，簽下小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約。

金布洛爾過去16年生涯拿下440次救援成功，目前在現役球員中排名第二，僅次於本季轉戰老虎隊的簡森（Kenley Jansen），在大聯盟史上救援榜則是排名第5，生涯防禦率2.58，曾9度入選明星賽。

但金布洛爾近年表現起伏，2025年開季回歸前東家勇士隊，但僅在大聯盟後援1場，之後遭指定讓渡，成為自由球員後與遊騎兵隊簽下小聯盟約，沒有被升上大聯盟就在8月遭釋出，之後加盟太空人隊，在大聯盟出賽13場，共投11局，防禦率2.45。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，金布洛爾（Craig Kimbrel）將以小聯盟約加盟大都會，合約附帶大聯盟春訓邀請，如消息屬實，這將會是他生涯效力的第10支大聯盟球隊（不計遊騎兵）。