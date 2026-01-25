MLB／「現在知道冠軍的感覺了」 大谷翔平致詞1句話逗笑全場

全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴今天在紐約登場，今年另一項主題是1986年大都會隊世界大賽冠軍40周年慶祝，大谷翔平的致詞也很有sense，「恭喜今天出席的所有人，尤其是1986年大都會班底，我現在也知道冠軍的感覺了，真的很棒。」當場逗笑在場人士。

大谷翔平效力天使隊期間曾出席這項活動領取2018年美聯新人王、2023年美聯MVP，轉戰道奇隊的第一年雖然就拿到國聯MVP，但因洛杉磯野火肆虐而缺席典禮，今年才是首度以道奇身分領獎。

大谷全英文發表2分19秒演說，首先感謝BBWAA的記者將票投給自己，認可自己的努力與付出，也為同場出席領取獎項的其他選手們表達恭喜。

特別的是，在紐約舉辦的BBWAA晚宴，今年也特別為1986年大都會舉辦奪冠40周年慶祝活動，大谷也沒忘了這些前輩們的成就，向他們的冠軍再次表達恭喜，「我現在也知道冠軍的感覺了，真的很棒。」講到這邊，場下爆出笑聲，連大谷自己都笑了。大谷接著向道奇球團表達感謝，「謝謝你們相信我，並接納了我的願景。」