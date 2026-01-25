快訊

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

MLB／大谷翔平深藍西裝領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平領取國聯年度MVP獎項，一身帥氣深藍西裝發表全英文致詞。 法新社
道奇隊日籍球星大谷翔平今天出席全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴，領取國聯年度MVP獎項，一身帥氣深藍西裝發表全英文致詞，3度出席BBWAA晚宴，展現年年升級的英文能力，並在最後放閃，「致我的太太真美子、女兒和Decoy，是你們讓我的生命變得完整，也謝謝你們一直陪在我的身邊。」

大谷翔平過去在天使隊期間曾為美聯新人王、美聯MVP獎項兩度出席BBWAA晚宴，儘管轉戰道奇的第一年也拿下國聯MVP，但去年遭遇洛杉磯野火，大谷缺席典禮，今天才是他首度以道奇身分出席BBWAA晚宴。

大谷以一身深藍色西裝搭配黑色襯衫亮相，太太真美子也陪同到場，被捕捉到身著黑色露肩禮服。大谷不需翻譯就能與在場人士暢談，包括與國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）聊到一臉笑嘻嘻。

大谷2019年致詞全程盯著放在桌上的小抄，並在最後笑說：「希望下次我不需要這張紙」，他在2024年全英文致詞展現更從容的自信，今年自信指數更加升級，視線更常往台下觀眾看去，他表示，「感謝投票給我的各位，這座MVP對我來說意義重大，由衷感到光榮。」

大谷的感謝包括道奇球團、隊友、教練團、經紀團隊等等，最後在談到家人時露出害羞的笑容，感性表示，「致我的太太真美子、女兒和Decoy，是你們讓我的生命變得完整，也謝謝你們一直陪在我的身邊。」

