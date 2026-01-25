MLB／達比修有與教士洽談放棄最後3年合約 澄清：我還沒有要退休！

39歲日籍強投達比修有遭美國媒體爆料即將宣布退休，本人透過個人社群以日文、英文做出澄清，他坦言確實傾向解除目前與教士隊的合約，但目前尚未談妥，而自己也還沒打算在此刻就宣布退休，「我會專注在我的手肘復健上，如果到了可以重新投球的那一天，我會從零開始重新挑戰。」

達比修有退役消息由聖地牙哥聯合論壇報搶先揭露，報導他已向球團表達，希望放棄最後3年4300萬美元合約，即將宣布引退；「今日美國」也跟進此消息，但隨後達比修的經紀人沃夫（Joel Wolfe）就澄清，達比修尚未做出最後決定，目前還有一些複雜的程序在進行中。

達比修透過X「雙聲道」回應此事，他表示，「你們或許已經看到報導，雖然我目前確實傾向解除合約，但還有很多事情正在與教士球團討論，所以細節尚未敲定。」

他表示，「我還不打算宣布退休，我正全心專注在我的手肘復健上，如果到了可以再次投球的那一天，我會從零開始重新競爭，如果到了我認為自己無法再做到這件事的那一天，我就會宣布退役。」