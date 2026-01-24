MLB／道奇「Sushi Friday」是小確幸 山本由伸：沒先發心情特別好

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

道奇隊近年吹起濃濃日本風，甚至還在球季期間周五主場賽事舉辦「壽司星期五（Sushi Friday）」，請來日式料理師傅進駐球場，準備包括壽司在內的日本料理，山本由伸也笑說那是自己在球季中的小確幸。

山本今天出席球迷活動，談到洛杉磯最好吃的食物時給出壽司的答案，他表示，日本料理在洛杉磯也有非常多選擇，「我有兩三家喜歡的壽司店，是就算在日本，也會想特別去吃的水準。」

他更透露道奇的一項貼心安排，每逢周五主場賽事，就會有日料師傅來到球場準備餐飲，「那是我在賽季中的小確幸，如果碰上要先發就吃不到了，所以如果是在周二、周三、周四登板，周五可以坐在休息區的話，心情就會特別好。」

擔任活動主持人的杉谷拳士對於「Sushi Friday」充滿訝異，反問「道奇選手是很愛吃壽司嗎？」山本表示，「應該是因為隊上有不少日本選手和工作人員吧！但大家都吃得很開心。」

道奇 山本由伸

