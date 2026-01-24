快訊

日職／轉戰巨人和田中將大再當隊友 則本昂大：意義重大

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
則本昂大。截圖自讀賣巨人官方X
日本職棒35歲投手則本昂大去年季後行使海外自由球員權利（FA），但最終選擇續留日職，從樂天金鷲隊轉戰讀賣巨人隊，今天（24日）首度現身位在川崎的巨人球場練習，今年預計將重返先發角色，則本昂大表示，自己會全力搶下先發輪值。

則本昂大在金鷲隊效力了13個球季，2013年拿下太平洋聯盟新人王，之後連續5年都是洋聯三振王，也曾6度入選明星賽。職棒生涯前10年都是球隊的主力先發，2024年陣中終結者松井裕樹赴大聯盟發展後，則本昂大轉任後援，當年也拿下洋聯救援王。在樂天合計出賽373場，累積120勝、99敗、48次救援成功。

去年季後則本昂大行使海外FA，雖有意挑戰大聯盟，但經考量後最終留在日職，以3年總額13億日圓的合約加盟巨人，和2013年一同替金鷲打下日本一的前輩田中將大再續前緣，兩人今天也在巨人球場相見歡。

則本昂大表示：「田中將大是一位偉大的前輩，也一直是我一直以來追逐的對象，其實沒有想過能夠再次穿上同隊的球衣一起打球，感覺很有緣分，能再次並肩作戰真的很開心。」他也提到，自己的球員生涯確實已快走向尾聲，能在這過程中和前輩一起拚戰，真的意義重大。

過去兩年擔在樂天金鷲擔任守護神，則本昂大今年來到巨人後，總教練阿部慎之助期待他能重回先發的崗位，則本昂大指出，隊上很多人在競爭這個位置，包括田中將大和很多年輕選手，自己會努力爭取，拿下先發輪值的位置。

則本昂大 讀賣巨人 樂天金鷲 田中將大 日職

