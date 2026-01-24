MLB／提點小球員吃飽睡好長得高 山本由伸自嘲：我應該多睡一點

道奇隊日籍強投山本由伸今天在東京出席球迷活動，面對小球員提問如何提升球速，他回答睡眠的重要性，身高178公分的他自我吐嘲：「現在回想起來，我小學時應該多睡一點。」

面對想要提升球速的小球員，山本由伸提供自己的見解，「我認為成長期的吃飯和睡眠真的很重要。」他更以中日龍隊高橋宏斗為例，「高橋說他高中時正好遇到疫情，所以那段時間睡得很多，結果就突然長高了，也不知道是真的假的。」

高橋進入職棒的第二年開始，就會在休賽季與山本一起自主訓練，兩人也是2023年世界棒球經典賽日本隊戰友，山本將他視為可愛的弟弟。

山本由伸也在活動中聊到自己在家鄉岡山縣備前市的興趣，他的答案是「備前燒」，因為朋友的父親就是陶藝家，因此小時候就有機會接觸接這項工藝，「做陶的時候可以專注在其中、那種感覺很好。」他會用自己製作的碗吃飯，也曾為大谷翔平製作陶碗。

大谷翔平去年3月就曾在IG限時動態分享山本的大作，包括刻有「翔平」、「OHTANI 17」、「真美子」的碗，以及愛犬Decoy的飼料碗，作品上還刻有「由」字樣，顯示是出自山本之手。