MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 路透
山本由伸。 路透

山本由伸憑藉英雄式的表現，幫助道奇隊成為去年世界大賽冠軍，系列賽出賽3場，還有1場「中1日」出現在牛棚待命，他在今天出席球迷活動時透露幕後故事，那場18局史詩大戰，他自己也沒想到可能會上場，「比賽開始前還在喝咖啡，第3局還吃了壽司。」

道奇去年在世界大賽打滿7場奪冠，山本由伸在第2戰演出105球9局完投勝，第6戰在背水一戰情況下繳出6局好投，第7戰「中0日」後援2.2局，一人就在道奇的4勝裡負責3勝。此外，道奇第3戰與藍鳥激戰到延長賽，眼看打到快沒投手可用，山本由伸請纓上陣，隨後就在第18局出現在牛棚熱身，幸好比賽在弗里曼（Freddie Freeman）再見轟畫下句點，否則山本將在第19局站上投手丘。

回憶這場史詩大戰，山本說：「其實那天沒有想到會上場，比賽開始時還喝了咖啡，大概打到第3局時還吃了壽司。」他進入完全的啦啦隊模式，但比賽走向超乎預期，「然後我就出現在牛棚了。」

山本坦言，自己當時內心也有猶豫，「因為第6戰還要先發，不知道這樣做是不是對的。」

他在這場避免了「中1日」，卻在第7場上演「中0日」，山本也說這是自從高中後第一次「中0日」出賽，自己同樣抱持懷疑，不知道這樣做是不是對的決定，「直到最後一刻，我都還在思考。」揭露當時的內心掙扎。

道奇 山本由伸

MLB／41歲薛則在等一通電話 喊話「季中簽約也沒問題」

41歲老將薛則（Max Scherzer）今年將繼續以選手身分拚戰，儘管尚未等到合約，但一點也不心急，根據資深記者羅森索...

MLB／洋基補強外野！撿走被道奇DFA的守備組席亞尼

道奇隊去年12月從勇士隊讓渡名單，撿走26歲外野手席亞尼（Michael Siani），不過他今年1月22日被DFA，如今洋基隊撿走他，並將33歲右投歐特（Kaleb Ort）DFA。 席亞尼前

MLB／官網公布2026百大球星！大谷翔平蟬聯第1、賈吉4年3亞

大聯盟官網今天公布2026年百大球星榜，道奇隊二刀流球星大谷翔平再度榮登榜首，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）第2、皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）第3，水手隊60轟重砲捕

MiLB／權威媒體公布2026百大新秀 林維恩被放進遺珠名單

運動家隊20歲台灣左投林維恩旅美首年表現優異，新秀觀察媒體《棒球美國》最近公布新賽季百大新秀，林維恩無緣入榜，但在遺珠名單中被點名。 林維恩2025年完成職業生涯初登板，整個賽季橫跨1A、高階1

MLB／索托交易包再解壓縮 國民用明星左投換來遊騎兵5新秀

遊騎兵隊今天與國民隊達成交易，用自家農場排名第2的大物游擊手費恩（Gavin Fien）等5人，換來26歲明星先發左投戈爾（MacKenzie Gore）。 遊騎兵送出的籌碼包含自家農場排名第2

