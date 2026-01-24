MLB／洋基補強外野！撿走被道奇DFA的守備組席亞尼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
26歲外野手席亞尼。 美聯社
道奇隊去年12月從勇士隊讓渡名單，撿走26歲外野手席亞尼（Michael Siani），不過他今年1月22日被DFA，如今洋基隊撿走他，並將33歲右投歐特（Kaleb Ort）DFA。

席亞尼前年出賽124場，打擊率0.228，本季僅出賽19場，打擊率為0.235，擊出兩發全壘打。生涯至今累積160場出賽、守備時間仍維持零失誤，防守能力被視為最大賣點。

不過道奇休賽季補進明星外野手塔克（Kyle Tucker）後，對於外野的需求降低，因此DFA他。

美媒《MLBTR》分析，洋基未來幾周可能會席亞尼放回讓渡名單，但他能為球隊提供一個外野替補選項，另外，他還剩1次下放權，能下放3A，同時留在40人名單內。

