MLB／41歲薛則在等一通電話 喊話「季中簽約也沒問題」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
41歲老將薛則。 路透
41歲老將薛則Max Scherzer）今年將繼續以選手身分拚戰，儘管尚未等到合約，但一點也不心急，根據資深記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，即便開季前沒有出現合適機會，若有球隊在季中出現先發投手戰力空缺，薛則不排斥在季中簽約。

薛則18年大聯盟生涯累積221勝117敗、防禦率3.22，送出3489次三振，去年與藍鳥隊簽下1年1550萬美元合約，例行賽出賽17場拿下5勝5敗、防禦率5.19，也在季後賽負責3場先發。

薛則仍在市場上等待合約，羅森索在Foul Territory節目中透露，自己昨天才與薛則講過話，而薛則強調自己整個冬天都在鍛鍊，目前身體狀況都很健康，他也有幾支有興趣的球隊，「如果正確的球隊打來，他可以明天就簽約，但如果機會沒有出現，他有意願等到球季開打之後。」

羅森索進一步指出，選手表現無法皆如預期，球隊有可能在5、6月突然出現先發投手需求，而以薛則的生涯、經濟狀況，他有本錢等待，「所以，不管他在明天簽約或是5月簽約，我都不會感到意外。」

